Il reçoit par erreur 50 milliards sur son compte en banque

Une famille de Louisiane, aux États-Unis, a vécu une semaine pour le moins chamboulée sur le plan émotionnel au début du mois de juin. Darren James, 47 ans, a en effet expliqué à la chaîne Fox qu’il avait constaté que la somme de 50 milliards de dollars, soit environ 42 millions d’euros, avait été versée sur son compte.

Un virement surprise

Inutile de vous dire qu’il n’a pas compris ce qu’il se passait et qu’il a vite commencé à se poser des questions : « Je me demandais ce qui allait nous arriver. On ne connaît personne avec autant d’argent ». Il ne s’agissait donc pas d’un don.

« C’était un chouette sentiment »

Afin de savoir d’où provenait cet argent, James et sa femme ont appelé leur banque. Finalement, quatre jours plus tard, l’argent leur a été retiré : « Nous avons été milliardaires durant quatre jours. C’était un chouette sentiment, même si on ne pouvait rien faire avec cet argent. Ça aurait été du vol ».

Une erreur de la banque

Selon les explications que James a reçues, 150 autres familles américaines ont eu une telle surprise. Un porte-parole de la banque en question a expliqué qu’il s’agissait d’un problème technique. Il y a quelques jours, c’est Julia, une Américaine, qui a également connu une histoire relativement similaire.