Il gagne trois fois à la loterie en 20 ans, dont une jolie somme à l’EuroMillions

On peut dire que Mehmet Ozer est un homme chanceux ! En 20 ans, l’homme de 50 ans a gagné trois fois à la loterie, avec un total de gain de 600.000 livres (près de 700.000 euros). Son premier gain remonte à 1998, lorsque le Londonien était en vacances en Turquie, rapporte le Mirror. Il a joué à la loterie nationale turque le soir du Nouvel An : il est reparti avec près de 300.000 £. En 2016, il est entré dans un magasin à Londres avec son meilleur ami après le travail. Au départ, son ami lui a dit de ne pas gaspiller d’argent, mais Mehmet voulait tenter sa chance, alors ils ont acheté un billet.

« Le samedi matin, je devais me rendre au travail tôt le matin », explique Mehmet au Mirror. « Je prenais mon thé en lisant mon journal, puis j’ai soudain réalisé que je n’avais pas vérifié mon billet de loterie. J’ai commencé à le regarder, un numéro est apparu, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et une des bonnes étoiles. » L’heureux Londonien est reparti de nouveau avec 300.000 livres. Son ami n’arrivait pas à y croire.

Une somme plus modeste la troisième fois

Enfin, en 2019, Mehmet a gagné une troisième fois en jouant à la loterie nationale britannique après avoir obtenu cinq numéros sur le ticket. La somme était bien plus modeste mais il a néanmoins gagné 1.750 livres. « La dame qui est venue me donner le champagne et le chèque m’a dit que les personnes qui gagnent à la loterie ont plus de chances de gagner à nouveau. »

Avec tout cet argent, le Londonien a aidé les membres de sa famille à payer leurs dépenses, comme l’achat d’une maison et des études universitaires. Il s’est également rendu en Italie et il a acheté un appartement à Londres.