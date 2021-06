Il doit payer 300€ car il lui manquait 50 cents pour s’acquitter d’un ticket de parking

Clive, 77 ans, a peur d’être fiché auprès de sa banque à cause des proportions que prend cette affaire, qui part tout de même d’un manque à gagner de… 50 cents pour la société de parking.

En octobre 2019, Clive dispose son ticket de parking d’une valeur de 4 euros, comme d’habitude, sur sa voiture. Mais il ne savait pas que le montant avait été majoré de 50 cent. La société privée Premier Parking Logistics – qui exploite le parking de Crown Lane à Stourbridge, dans les West Midlands – lui a envoyé une amende de 60 euros quelques semaines plus tard.

Clive a donc écrit à la société pour expliquer sa mésaventure, mais en réponse, il reçoit une deuxième amende de 160 euros. Après avoir repris contact avec l’entreprise pour régler le problème et n’avoir reçu aucune réponse, Clive a supposé que l’amende avait été annulée.

« Cela a tout chamboulé »

Mais il a découvert que l’affaire avait été portée devant le tribunal en janvier de cette année, et que l’amende dépassait désormais les 300 euros. Sa femme, qui souffre d’une leucémie et se remet difficilement de ma Covid, désespère : « Cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas eu la leucémie et la Covid, c’est ma faute », relate son mari. « Que peut-on répondre à cela ? Ça m’a brisé le cœur ».