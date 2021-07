Il devient le premier homme à se fracturer le pénis verticalement pendant un rapport sexuel

Les fractures sont généralement enregistrées lorsque le pénis se trouve en position horizontale et non verticale.

Le membre de l’homme de 40 ans s’est « tordu contre le périnée de sa partenaire », ce qui a provoqué une déchirure de 3 cm. Les médecins n’ont pas précisé dans quelle position il se trouvait, mais les fractures du pénis sont le plus souvent déclenchées par des positions de « levrette » et de « missionnaire », peut-on lire dans un rapport de cas publié dans le British Medical Journal, relayé par le Daily Mail et Sudinfo.

Les médecins qui ont traité ce patient affirment que toutes les fractures du pénis précédemment enregistrées avaient été horizontales. Mais dans ce cas, la fracture aurait divisé l’ albuginée, la couche protectrice autour du tissu érectile qui pompe le sang vers cette zone.

Six mois après le traitement de la blessure, les médecins ont déclaré que l’homme était toujours capable d’obtenir « des érections de la même qualité que celles d’avant la blessure ». Les médecins ont ajouté qu’il n’y avait pas de courbure durable du pénis ni de cicatrices palpables.