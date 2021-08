Il achète un iPhone d’occasion sur Internet et reçoit une conserve de ratatouille

Les arnaques sont fréquentes sur les sites de revente entre particuliers. Riyad, un jeune français de 16 ans, se souviendra longtemps de sa mésaventure sur Leboncoin du 17 août dernier. Il a acheté un iPhone 11 pour 264 euros à un revendeur privé. La transaction s’est faite via le système sécurisé du site.

En déballant son colis, il se rend compte de l’arnaque : pas d’iPhone dans le paquet… Mais bien une conserve de ratatouille.

« Il y avait une dame à côté qui rigolait »

« Je me suis dit c’est une blague. Je suis retourné au magasin Intermarché où j’avais récupéré mon colis, j’ai expliqué la situation et il y avait une dame à côté qui rigolait […] On m’a dit qu’on ne pouvait rien faire pour moi alors j’ai contacté Leboncoin », a raconté le jeune homme à Francebleu.

Le vendeur affirme avoir envoyé l’iPhone

Ryad a donc contacté le vendeur mais celle-ci ne vient rien entendre. Il assure avoir envoyé l’iPhone et non une boîte de ratatouille. L’adolescent a donc déposé plainte à la gendarmerie. Il a également contacté Leboncoin qui a suspendu la transaction lundi. Mais rien ne dit qu’il reverra un jour ses 264 €…

Francebleu rappelle que depuis 2018, Leboncoin offre un système de paiement sécurisé destiné, comme son nom l’indique, à sécuriser les transactions.