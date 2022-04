Et si vous louiez une chèvre ou un mouton pour tondre votre pelouse?

Vous cherchez une tondeuse pour votre jardin ? Et si vous laissiez de côté les appareils électriques et louiez plutôt une chèvre ou une brebis ? Des entreprises vous procurent ce choix un brin insolite, remettant ainsi au goût du jour une pratique agricole ancestrale.

Sur le site « Allovoisins » en France, ne vous étonnez pas si vous tombez sur ce genre d’annonce : « cherche moutons pour tonte de pelouse écolo ». Une technique inhabituelle certes, mais tout sauf farfelue. Des entreprises comme « Une ferme chez vous » ou « Greensheep » ont même décidé de se lancer à part entière dans ce « business ».

Une méthode 100 % naturelle de tondre sa pelouse

En effet, les animaux des prés comme les caprins, les équidés ou les bovins broutent. Si vous alimentez correctement votre pelouse, ces bêtes vous la tondront donc gratuitement ! Une technique ancestrale connue sous le nom d’écopâturage qui a disparu au profit des appareils électriques, mais qui commence à opérer son grand retour dans certaines régions.

Et pour cause : entièrement naturelle, elle permet d’entretenir un espace vert sans avoir recours à des produits phytosanitaires. De plus, elle confère un espace sain aux animaux mais surtout un moyen de survie. C’est précisément l’objectif de l’association béarnaise Les Tondeuses sur Pattes, qui récupère des ânes et des brebis destinées à l’abattoir.

Le terme « location » ne plaît pas à tout le monde

Ces entreprises qui fleurissent répondent dans le même temps à quelques interrogations d’ordre éthique, notamment en termes de bien-être animal. Comme le souligne le site Les Pâturages du littoral : « parler de location de moutons semble indiquer qu’il est possible de placer des animaux dans un espace et qu’ils vont se débrouiller. Or ce n’est pas le cas : il faut visiter régulièrement les sites, gérer le foin et la paille, apporter des soins si nécessaires, nettoyer les abreuvoirs. Gérer des moutons demande une expertise, un savoir-faire et c’est tout l’intérêt de passer par un professionnel de l’écopâturage », plaident les fondateurs sur leur site. Plutôt que de « location », ces derniers préfèrent parler de « services d’entretien d’espaces verts ».

C’est également le créneau de GreenSheep, qui effectue une étude préalable du terrain pour s’assurer de l’absence toxique de produits pour les moutons et qui fournit des clôtures, un abri, ainsi qu’un suivi des animaux assuré par un berger local.