Envie de vous réveiller en douceur? N’optez surtout pas pour ce réveil inspiré de Squid Game!

Un objet déco totalement gadget qui tire des balles en mousse devient complètement viral sur Internet. Mais méfiez-vous des arnaques : le concept n’est pas encore réel contrairement à ce que prétendent de nombreux vendeurs en ligne…

Un réveil terrifiant

Plus de 1,8 million de vues sur YouTube. Près de 50.000 likes pour un reel posté sur Instagram. L’engagement des internautes ne paraît pas démentiel, sauf qu’il concerne… un réveil. Mais pas n’importe lequel. Et c’est la raison pour laquelle l’objet déchaîne les passions ces derniers jours sur Internet. L’horloge reprend les traits de la poupée tueuse qui assassine nombre de joueurs dans la série phénomène de Netflix « Squid Game » dans le tout premier épisode. Sa voix autant que son allure parfaite de petite écolière – qui ne l’empêche pas de devenir un monstre lorsque les concurrents du jeu mortel enfreignent les règles du fameux « 1,2,3 soleil », l’ont engagés comme symbole fort du drama sud-coréen visionné plus de 130 millions de fois dans le monde.

Il tire une balle en mousse

Il n’en fallait donc pas moins pour qu’un simple réveil intéresse les fans… et ce, même si l’objet n’est pas encore réel. C’est un designer de concept en 3D chilien, Gaspard 3D, et un réalisateur de films, Nanvo, qui ont imaginé la poupée transformée en horloge dans un post publié sur Instagram. Lorsque l’alarme retentit, la tête du personnage se soulève comme dans le drama afin de laisser apparaître une arme déployant une balle en mousse façon Nerf, lancée en direction du dormeur. À quelques semaines du rush pour trouver ses cadeaux de Noël, l’objet est évidemment loin de laisser indifférent…

Attention aux arnaques

Pourtant, les initiateurs de ce concept déco précisent bien qu’il ne s’agit que d’un projet. Attention aux arnaques ! Dans une story, ils ont alerté les fans de « Squid Game » sur la recrudescence de boutiques en ligne reprenant l’image de leur concept 3D pour vendre soi-disant ce réveil. Autant être vigilant puisque certains vendeurs n’hésitent pas à afficher des prix mirobolants, parfois jusqu’à 129 euros, pour un objet qui n’existe donc même pas.