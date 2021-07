En vacances, ils découvrent qu’ils portent sur eux un détail qui indique qu’ils sont échangistes

Pour les vacances, Linda s’était offerte, ainsi qu’à son mari, de jolis maillots ornés d’ananas. Parfaits pour l’été, pensait-elle… Ce que Linda ne savait pas, c’est que l’imprimé ananas a une signification cachée : ce fruit en imprimé sur des vêtements est également utilisé comme signal pour montrer discrètement qu’on est… échangiste.

Lorsqu’elle s’en est rendu compte, Linda a partagé son histoire sur TikTok, devenue rapidement virale. « Je viens de réaliser que j’avais obligé mon petit ami à porter une chemise ananas, et je portais une robe ananas pendant mes vacances il y a deux ans », a commenté une internaute, tandis qu’un autre, lui-même échangiste, a tout de même tenu à clarifier les choses : « Nous avons ce mode de vie et ce depuis des années. Le truc de l’ananas, c’est plus une blague qu’autre chose ».