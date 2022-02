En pleine nuit, ils entendent quelqu’un parler à leur bébé via le babyphone

Claire Cummings, une jeune maman de 25 ans, a été terrorisée par ce qu’elle a entendu dans le babyphone de son enfant, acheté sur Amazon. Elle craint que quelqu’un ait espionné sa famille pendant des semaines, lit-on dans les colonnes du Sun.

Le bébé terrifié par le babyphone

Claire a expliqué que son fils, Aiden, se mettait à pleurer la nuit, à chaque fois à la même heure. Sans vraiment d’explication, l’enfant pleurait toujours aux alentours de deux heures du matin. Mais après quelques semaines, le petit garçon en est même venu à avoir peur de sa propre chambre. Et la raison fait froid dans le dos, peut-on lire sur Sudinfo.

Une nuit, Claire a été réveillée par un bruit provenant de la chambre de son fils. Elle alors pensé rêver, jusqu’au jour où elle et son mari ont fait la terrible découverte : un bruit surprenant venait du babyphone qui se trouvait dans la chambre du petit. Selon les dires de Claire et son mari, ils auraient entendu une voix masculine dire à son enfant de se taire quand il pleurait. Aiden a alors poussé un grand cri « terrifié », selon ses parents. « C’est arrivé au point où il était trop terrifié pour aller dans sa propre chambre. Si vous l’emmeniez dans sa chambre, il crierait en montrant le babyphone », ajoute le père d’Aiden.

Les parents se demandent s’ils ont été espionnés

Claire a peur que son fils ait été espionné durant des semaines. « Cela me terrifie de penser que quelqu’un le regardait. J’étais vraiment contrariée de penser que quelqu’un aurait pu le regarder et je me sens vraiment coupable », a-t-elle confié. Depuis que ses parents ont changé de babyphone, Aiden ne se réveille plus la nuit et n’a plus peur d’entrer dans sa chambre.