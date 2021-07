Elles réalisent qu’elles sortent avec le même homme infidèle et deviennent meilleures amies: «on part en road trip ensemble»

Un jeune Américain multipliait les relations et fréquentait… huit femmes en même temps ! Trois d’entre elles, Morgan, Abi et Bekah, se sont rencontrées après avoir découvert le pot aux roses. Aujourd’hui, elles sont devenues « amies pour la vie ».

Une folle histoire nous vient tout droit des États-Unis. Âgé de 20 ans, un étudiant entretenait une relation amoureuse avec Morgan. Une fois que cette amourette est devenue sérieuse, la jeune femme de 21 ans s’est rendu compte que quelque chose clochait.

Ses doutes étaient réels puisqu’en fouillant les réseaux sociaux, elle a trouvé son compagnon avec une autre. L’homme sortait donc avec elle ainsi qu’avec une certaine Abi, 19 ans.

Les deux jeunes femmes ont alors mené une enquête. En réalité, l’homme passait du bon temps avec un total de huit filles, dont Bekah, âgée quant à elle de 18 ans. Le pot aux roses ayant été découvert, la suite prendra une tournure inespérée.

Si elles ne sont plus avec celui dont elles croyaient être leur compagnon, Morgan, Abi et Bekah sont devenues amies à force de se parler sur FaceTime ou via SMS. « Le garçon avait dit à chacun de nous que son rêve était de traverser le pays dans une camionnette Volkswagen. Nous avons rapidement pensé que nous pouvons le faire » explique Abi auprès du Washington Post.

Les jeunes femmes sont désormais heureuses : « Ce que ce garçon a fait n’a pas défini nos vies. Nous sommes très heureuses de nous être trouvées. Nous sommes amies pour la vie ».