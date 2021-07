Elle transfère ses hormones à son bébé pendant la grossesse, le petit Kylian naît avec des seins qui allaitent

Vanessa, une maman de 28 ans originaire d’Indiana, aux États-Unis, a eu une énorme surprise en voyant son nouveau-né. La maman craignait que le petit Kylan ait un souci de santé. La raison ? L’enfant est né avec des seins qui allaitaient. La mère de famille raconte son expérience dans des vidéos publiées sur TikTok.

En réalité, et comme le relate The Sun, Vanessa était atteinte d’une maladie rare, la galactorrhée néonatale qui touche une infime minorité de bébés dans le monde, à peine 2 %. Le trouble fait que le nombre d’œstrogènes chez la maman soit transférés au nouveau-né pendant la grossesse via la circulation sanguine du placenta. Ce transfert d’hormones fait que l’enfant naît avec « une croissance du tissu mammaire et la production de lait ».

La maman s’exprime à ce sujet : « On aurait dit qu’il avait des seins et j’ai pensé que c’était vraiment étrange (…) Je pensais que quelque chose n’allait pas et je craignais que cela puisse être un type d’infection ou peut-être même quelque chose de potentiellement mortel ».

Avec ces vidéos, Vanessa veut sensibiliser les autres mères de famille car il n’existait aucun traitement pour Kylan. « Il n’y avait rien que je puisse faire pour lui vraiment, nous avons juste dû attendre que ça tombe tout seul et que nous ne puissions pas le presser ou quelque chose comme ça (…) Au moment où Kylan avait un mois et demi, sa poitrine a finalement commencé à baisser et le lait a commencé à s’assécher. J’étais vraiment soulagé et tellement heureuse qu’il soit en bonne santé et heureux ».