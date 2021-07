Elle tombe enceinte malgré la contraception et organise une séance photo avec le bébé et son stérilet

Il y avait peut-être plus de chance de gagner au Lotto que ce genre d’événement se produise. Paula, 32 ans, de Rio de Janeiro a accouché ce 4 juillet d’un petit garçon, Bernardo. Jusque-là, rien de surprenant. Mais Paula s’était fait placer un stérilet il y a trois ans déjà. Tomber enceinte en portant un stérilet est extrêmement rare. En général, ces dispositifs sont efficaces entre 5 et 10 ans.

Mais le petit Bernardo va très bien, il est sorti après 36 semaines alors qu’il pesait 3 kilos. Là où l’histoire de Paula est encore plus surprenante, c’est que Gabriel, le grand frère de Bernardo, est né alors que sa maman prenait la pilule ! Pour marquer le coup de cette naissance extraordinaire, une séance photo plus qu’originale a été organisée. Sur les photos de Bernardo et sa maman, le petit garçon tient dans sa main… le stérilet de Paula !

Un petit miracle

« Il a été placé dans sa petite main pour représenter son arrivée », a raconté Michelle Oliveira, la photographe au Sun. « Le bébé est né, le stérilet a été retiré immédiatement et le médecin l’a placé dans sa petite main ». Pour cette habituée des photos de jeunes enfants, c’est un miracle qu’aucune barrière n’aurait pu empêcher.

Une histoire qui rappelle que les moyens de contraception sont efficaces à plus de 99 %, mais pas à 100 %. Par exemple, dans le cadre d’une utilisation classique de la pilule, 9 femmes sur 100 tombent enceintes.