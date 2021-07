Elle s’introduit dans un cabinet dentaire et vole 13 dents d’un patient

Une Américaine est poursuivie pour avoir cambriolé un cabinet dentaire à deux reprises. La quinquagénaire ne s’est pas contentée de voler la caisse : elle a également retiré et dérobé les dents d’un patient.

Dans ce monde où les mauvaises nouvelles sont nombreuses, certaines personnes arrivent encore à en rajouter. À l’image de Laurel Eich, une Américaine de 52 ans qui a été interpellée par la police pour avoir cambriolé à deux reprises un cabinet dentaire, à Reno.

Au total, elle aurait réussi à subtiliser près de 23.000 $ lors de ses méfaits. Mais ce n’est pas tout. En effet, on a appris grâce au « The Washoe County Sheriff’s Office » que, lors d’un de ses braquages, Laurel Eich est allée encore plus loin puisqu’elle a volé… 13 dents à un patient.

Il se réveille édenté

Elle aurait profité d’un moment d’inattention du patient pour l’endormir avec un somnifère. Lorsque celui-ci s’est réveillé, il avait 13 dents en moins. Il faut dire que la dame de 52 ans s’y connaissait puisqu’elle a travaillé durant plusieurs années dans le cabinet dentaire dans lequel se sont déroulés les faits.

Laurel Eich risque une peine de prison.