Elle retient un pet devant son petit ami et finit en chaise roulante

Vitória De Felice Moraes est une influenceuse brésilienne qui compte plus de 23 millions d’abonnés sur Instagram. Il y a quelques jours, elle a tenu à partager la terrible histoire qui lui est arrivée dans un aéroport portugais. Alors qu’elle rentrait chez elle après avoir participé à un festival de musique avec son petit ami, l’influenceuse a tenté par tous les moyens de retenir un pet. Mal lui en a pris. En retenant son pet, la jeune influenceuse a ressenti une énorme douleur au niveau de son dos. Sa souffrance était telle qu’elle a dû être placée pendant quelques instants dans une chaise roulante.

« N’ayez pas honte »

Dans une story sur Instagram, Vitoria a tagué Pocah, une autre influenceuse qui avait connu un souci similaire en mars dernier. Cette dernière avait même dû être hospitalisée à 5h30 du matin tellement la douleur était insupportable. « Les filles, n’ayez pas honte de péter devant votre homme, parce que ce qui est vraiment embarrassant, c’est de ne pas laisser votre homme dormir à cause de votre douleur, d’aller à l’hôpital avec votre homme, et que le diagnostic soit ‘des pets coincés’», avait-elle détaillé à l’époque.

« Le gaz se forme naturellement dans votre estomac comme un déchet de la digestion. Il se mélange à l’air que vous avalez lorsque vous mangez et buvez. Si vous retenez un pet, vous pouvez provoquer des brûlures d’estomac, des ballonnements et des douleurs », rapporte finalement un médecin cité par The Sun.