Elle remporte le jackpot en jouant les dates de naissance de sa famille

À Sarzeau, dans le Morbihan, en France, une habituée du Loto a validé une grille gagnante au Loto, en jouant… les dates de naissance des membres de sa famille ! Depuis toujours ses chiffres fétiches, l’heureuse gagnante a joué le 1, le 3, le 8, le 28, le 29 et 6 en numéro chance.

« On joue avec l’idée qu’un jour ce sera notre tour ! Maintenant c’est fait et nous en sommes heureux. Nous avons fêté cela avec la famille proche », a-t-elle déclaré à la Française des Jeux, avant de préciser qu’elle continuerait à jouer malgré ses gains. « Et pourquoi ne pas continuer à jouer nos grilles fétiches ? On pourrait peut-être gagner une seconde fois ? », a-t-elle ajouté.