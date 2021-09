Elle perd la vie en attendant deux heures au téléphone un rendez-vous avec son médecin

Helena Maffei, une mère anglaise de 55 ans, est décédée ce jeudi devant ses enfants. Comme le rapporte la presse britannique, elle essayait depuis deux heures de joindre son médecin pour obtenir un rendez-vous, une tâche devenue parfois compliquée en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie car les médecins ont été encouragés à consulter un maximum à distance. Si des urgentistes sont rapidement arrivés chez Helena Maffei après son effondrement, ils ont été incapables de la réanimer, indique Metro UK.

« Maman avait des crises d’anxiété et tentait d’obtenir un rendez-vous car elle était à court de souffle », déplore sa fille. Selon elle, sa mère a tenté d’appeler un médecin de 8h30 à 10h15. Quand elle en a finalement joint un, on lui a dit qu’il rappellerait vers 11h30. Mais il était déjà trop tard. « Mon frère Giuseppe a appelé l’ambulance et lui faisait un massage cardiaque. Les urgentistes ont pris le relas, sans succès ».

« C’est un choc pour toute ma famille. Elle est morte dans les bras de mon frère, c’est terrible », conclut-elle.