Elle gagne une fortune en aidant les parents à trouver le prénom parfait pour leur bébé

Taylor A. Humphrey est une jeune new-yorkaise de 33 ans. Depuis quelques années, elle gagne (très bien) sa vie en exerçant une profession pour le moins insolite. En effet, Taylor est payée par des parents afin de trouver le prénom parfait pour leur futur bébé.

Jusqu’à 10.000 $ pour un prénom

Flairant le bon business, la jeune femme a créé sa propre entreprise « What’s in a baby name » dès 2015. Taylor ne prend son rôle à la légère et il y a un réel travail derrière chaque recherche de prénom. Elle propose de nombreux services personnalisés. En moyenne, cela coûte 1.500 dollars, soit près de 1.400 €, aux parents. Mais parfois, Taylor peut toucher jusqu’à 10.000 $ (9.250 €) pour un seul prénom. En 2020, il a ainsi récolté 150.000 dollars en trouvant un peu plus de 100 prénoms de bébés.

Un long travail de recherche

Pour trouver le prénom parfait, la jeune femme n’hésite pas à parfois mener une véritable enquête généalogique pour trouver de l’inspiration dans les prénoms des ancêtres de la famille. La jeune entrepreneuse explique qu’elle est régulièrement approchée par des parents qui vont accueillir leur troisième ou leur quatrième enfant et n’ont plus d’inspiration.

Taylor insiste également sur le fait que les parents ne s’adressent pas à elle par fainéantise. Au contraire, elle estime que ce sont des parents perfectionnistes et parfois anxieux.

En plus de son activité, Taylor donne aussi des conseils gratuits sur TikTok et aide des utilisateurs à trouver le bon prénom.