Elle est photographiée par Google Street View au même endroit à neuf années d’intervalle

En 2009, Leanne Cartwright sortait des courses quand elle a remarqué qu’une voiture Google photographiait les lieux pour Google Street View. Et lorsqu’elle se rend sur le site, elle constate effectivement qu’elle est visible au coin de la Victoria Place, son sac à la main.

Jusqu’à présent, l’histoire n’a rien d’étonnant, mais neuf ans plus tard, l’Anglaise a à nouveau été immortalisée par une voiture Google au coin de la même place, précisément au même endroit. « Je me situe précisément sur le même trottoir et j’ai le même sac accroché à mon épaule gauche. Je suis peut-être la seule personne au monde à qui c’est arrivé », s’amuse Leanne.

Une drôle de coïncidence

Et si elle est tombée sur cette incroyable coïncidence, c’est grâce à son mari : « Il était au travail et il voulait montrer à quelqu’un la photo qui datait de 2009, sauf qu’il a alors constaté qu’il ne s’agissait plus de la même. J’ai d’abord trouvé ça vraiment bizarre, je n’avais même pas vu la voiture. Mais au fond, c’est assez drôle et j’ai donc décidé de partager tout ça sur Facebook, où j’ai reçu des tas de commentaires. »

Dans les commentaires, ils sont nombreux à parler de Leanne comme une voyageuse temporelle, s’amusant de la situation. Mais l’Anglaise conclut en donnant une explication plus plausible : « J’ai simplement mes petites habitudes. »