Elle est condamnée à près de 1.500€ d’amende à cause de rapports sexuels bruyants

L’amende est salée pour Kristin Morgan, une maman de 41 ans, qui a été condamnée à payer près de 1.500 € à cause de rapports sexuels un peu trop intenses. Et si la Britannique rejette la faute sur son fils et sa petite amie, le tarif est le même, tant les voisins n’en peuvent plus.

Une maman britannique de 41 ans est contrainte à près de 1.500 € d’amende à cause de rapports sexuels bruyants, rapportent nos confrères de Metro UK. Kristin Morgan n’aurait pas respecté la demande de ses voisins, appuyée par le conseil communal, de faire moins de bruit lors de ses coïts, et les autorités sont donc passées à la vitesse supérieure.

Tout cela a commencé lors du confinement, lorsque les voisins se sont plaints à plusieurs reprises des bruits, tard dans la nuit et aux premières heures du matin. Malgré plusieurs avertissements, rien a changé et la situation est devenue cauchemardesque pour tout le quartier, enregistrements à l’appui.

« À bout de nerfs »

La procureure Louise Edwards a déclaré : « Les voisins ont subi des nuisances sonores durant une période inacceptable, et celles-ci ont affecté leur santé. Ils ne sont plus heureux dans leur maison et sont à bout de nerfs. »

Kristin Morgan s’est représentée elle-même au tribunal et a affirmé qu’elle économisait afin d’économiser et mieux isoler sa maison, qu’elle a décrite comme « délabrée ». Les juges ont fixé son amende à 300£, et celle-ci devra aussi payer 534£ de frais. Le fils de Kristin devra également se présenter devant la justice pour répondre de quatre infractions, mais l’affaire a été ajournée car il est absent jusqu’au mois d’octobre.