Elle engage un tueur à gages pour tuer sa belle-mère

Les relations avec la belle-famille, ça peut parfois s’avérer délicat. Mais pour certains, l’ambiance est même mortelle. Une utilisatrice de TikTok, dénommée Madison Beenau, a fait sensation sur le réseau social quand elle a expliqué une histoire qui a eu lieu dans sa famille. « Mon cousin s’est fiancé il y a un an et en créant la liste des invités pour son mariage, il a dit qu’il allait inviter ma grand-mère, qui a 85 ans », commence par expliquer Madison dans une vidéo TikTok. « Ma tante, la mère de mon cousin, qui n’est pas ma tante biologique, a décidé qu’elle ne voulait pas que mes grands-parents soient invités, car il s’agit de sa belle-famille. »

C’est alors que sa tante décide la chose la plus improbable pour qu’ils ne soient pas invités : « Au lieu d’exprimer son opinion, elle a décidé d’engager un tueur à gages pour tuer ma grand-mère ! » Bien sûr, la vidéo a fait sensation et les internautes ont demandé la suite de l’histoire. « Visiblement, ma tante a appelé ce tueur à gages, elle était très bruyante et donc mon oncle a entendu. Au lieu d’appeler la police comme une personne normale, il a appelé sa sœur et lui a dit, je cite : ‘Je pense qu’un crime a été commis.’ Donc elle a appelé la police qui est immédiatement intervenue. Ma grand-mère est toujours en vie et elle va bien. »

Madison a expliqué que sa tante n’était pas en prison, mais que sa famille était en train de monter un dossier contre elle. « Ledit mariage est dans deux semaines et ma grand-mère est toujours triste de ne pas être invitée. »