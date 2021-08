Elle dépense plus de 100.000€ en chirurgie dentaire, s’endort au volant quatre semaines plus tard et doit repartir de zéro

Faith Rondeau, 18 ans, originaire de Providence aux États-Unis, est née avec un problème de mâchoire sévère, une sous-occlusion. C’est-à-dire que ses dents du haut et du bas ne s’alignaient pas correctement. Après avoir essayer de les réaligner avec des appareils dentaires, il a fallu procéder à une opération : « Nous sommes arrivés à la conclusion que j’avais besoin d’une chirurgie pour me casser les mâchoires supérieure et inférieure et les repositionner avec des plaques métalliques pour les maintenir en place », explique la jeune femme. L’opération était coûteuse puisqu’elle s’élevait à 101.659,93 euros, rapporte le journal Miror.

L’étudiante en était à sa quatrième semaine de convalescence. Bien qu’elle souffrait et que cette opération a été compliquée pour elle, elle a décidé de prendre sa voiture. Trop fatiguée, elle s’est endormie au volant et a terminé sa course dans un fossé. Bilan ? Sa mâchoire inférieure a présenté une nouvelle fracture : « Gâcher mon opération était ma pire peur et c’est arrivé, alors mon cœur s’est brisé », explique Faith. Suite à l’avis de son chirurgien dentaire, elle n’a pas eu besoin de subir une autre opération, mais l’accident à tout de même retardé sa convalescence de quelques semaines.

«J’ai tellement peur»

Après ces événements, Faith a maintenant trop peur de reprendre le volant ou même de faire n’importe quel type d’activité physique qui pourrait entraîner une nouvelle fracture de sa mâchoire. En effet, l’adolescente a déclaré : « J’ai tellement peur d’être à l’avant d’une voiture maintenant, même pas à cause de la conduite juste parce que j’ai peur de me cogner la mâchoire sur le tableau de bord ou le volant ».

Après un total de trois mois de douleur constante Faith est enfin complètement guérie, indique Sudinfo.