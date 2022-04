Elle décroche un jackpot de plus de neuf millions € grâce à la maladresse d’un autre individu

Parfois, le hasard et la malchance se transforment en conte de fée. Ce fut le cas pour LaQuedra Edwards, 41 ans et originaire de Californie, lorsque la mère de famille s’est rendue dans une supérette dans le comté de Los Angeles pour se procurer plusieurs billets de loterie pour un total de 30 dollars.

Mais voilà, au moment de choisir le ticket à la machine, un homme la bouscule violemment sans s’excuser et lui fait choisir un unique ticket à gratter à 30 dollars. Enragée par cette bousculade, elle revient à sa voiture avec son billet. C’est là qu’elle comprend qu’elle tient un ticket gagne d’une valeur de 10 millions de dollars (près de 9,2 millions d’euros), comme le relaient nos confrères de Sudinfo !

« Je suis riche ! »

« Tout ce que je me rappelle avoir dit quand j’ai découvert combien j’avais gagné, c’est : ‘Je suis riche !’ », explique-t-elle au Mirror. « J’étais sur l’autoroute et je n’arrêtais pas de regarder en bas et j’ai failli avoir un accident de voiture. Je me suis arrêtée, je l’ai regardé encore et encore, je l’ai scanné avec mon application et j’ai continué à penser que ce n’était pas possible. »

Une fois arrivée chez elle, elle a directement réclamé sa somme d’argent qui a changé sa vie et elle a commencé à prendre lentement conscience de la gravité de son gain. Pour le moment, elle n’a pas encore décidé comment dépenser tout cet argent, mais elle a bien quelques idées qui lui faciliteront la vie.