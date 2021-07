Elle découvre que sa belle-mère a promis de donner son premier enfant à des inconnus: «C’est mon petit-fils dans votre ventre»

Tout récemment, une femme a partagé une histoire qui a choqué plus d’un million d’utilisateurs sur TikTok. Une certaine Deseree Rose raconte qu’elle était enceinte de son premier enfant à l’âge de 20 ans. Elle se promenait dans un centre commercial lorsqu’une femme, qu’elle ne connaissait pas, l’a abordée. « Oh mon Dieu, c’est vous, vous êtes Deseree Rose ? », commence l’inconnue. Deseree répond que oui et se demande qui est la personne qui vient de l’aborder. « Nous n’avons pas été présentées officiellement, mais je m’appelle Wendy et c’est mon petit-fils dans votre ventre. »

Deseree demande alors à Wendy si elle avait un quelconque lien de parenté avec son petit ami. « Non, je suis la mère de Scott », lui répond-elle. « Scott et Jerry, le couple qui adopte votre bébé. » En discutant, Wendy explique que sa coiffeuse, la belle-mère de Deseree, leur avait promis qu’ils pourraient avoir le bébé une fois qu’il serait né. « Je n’avais aucune idée de tout cela. Jamais je ne lui ai dit que je voulais donner le bébé à l’adoption. Elle est juste très autoritaire. Je ne lui parle plus du tout. »

Évidemment, l’histoire a beaucoup fait réagir et des milliers d’internautes ont été scandalisés par l’attitude de la belle-mère : « C’est de la folie ».