Elle crée des statuettes et bijoux à base de lait maternel et de cordon ombilical

Une mère indienne s’est lancée dans la création de statues et de bijoux à base de lait maternel pour ensuite les revendre.

C’est un projet pour le moins original dans lequel s’est lancée Tharika, une Indienne de 27 ans. Depuis peu, elle crée de petites statues à base de lait maternel. Une manière pour elle de se souvenir à jamais de ses premiers moments de maternité, comme elle l’explique à Metro UK. Pour créer ses objets, elle utilise 15ml de lait maternel, qu’elle mélange à des conservateurs et place dans des moules de résine pendant environ deux mois. Mais ce n’est pas tout ! Tharika utilise également des ongles, des poils et même parfois des morceaux de cordon ombilical pour donner vie à ses moules.

« Je récupère le lait maternel des mères, je le conserve et j’en fais des objets », confirme Tharika qui précise qu’elle ajoute ces « composants biologiques » pour empêcher le lait de pourrir. Selon elle, ce processus permet à ses statues de durer l’équivalent « d’une vie ». À côté des statues, Tharika crée également des bijoux, comme des pendentifs, des boucles d’oreilles ou des bracelets.

Après avoir travaillé pour des amies, Tharika s’est lancée à temps plein dans ce métier il y a un an. Elle compte désormais 250 clients et a créé plus de 1.500 objets. Ces derniers se vendent à partir de 10 € pièce.