Elle allaite son compagnon pour booster leur vie sexuelle

Lana est en couple avec Shawn et explique que l’allaitement crée une « énergie physique » positive entre eux avant des relations intimes, indique Sudinfo. « J’ai allaité mes enfants et l’allaitement et la sensation me manquaient vraiment », a-t-elle expliqué dans une interview accordée au The Sun. « J’ai allaité mon fils aîné pendant huit mois et ma fille pendant deux ans. Je ne veux pas avoir un autre bébé et mes enfants sont bien trop vieux pour ça maintenant, mais j’ai aimé l’idée d’allaiter Shawn. »

« Shawn et moi avons toujours beaucoup expérimenté le sexe et, en faisant des recherches sur Internet sur l’allaitement, j’ai découvert qu’il était possible de redémarrer la production de lait en prenant un supplément de lait à base de plantes », poursuit-elle. « Après trois jours de prise du supplément, j’avais une goutte de lait dans mon sein et Shawn a commencé à téter pour faire couler le lait. C’était cool. »

« Je me sens plus sexy

« Nous avons des relations sexuelles environ cinq fois par semaine et j’allaite Shaw deux fois par semaine. Je me sens plus sexy et plus féminine quand j’ai du lait et je continuerai à allaiter. »

De son côté, Shawn explique qu’il trouve l’allaitement à la fois excitant et relaxant. « Nous ne pensons pas que ce soit bizarre et nous nous en fichons si ce n’est pas normal », a-t-il souligné. « Si nous aimons ça et que cela nous rend heureux, c’est le principal », a-t-il conclu.