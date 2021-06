Deux nudistes font une rencontre insolite sur la plage, elle leur vaut une amende salée

Les deux hommes, âgés de 30 et 49 ans, étaient en train de bronzer nus sur une plage lorsqu’ils ont été soudainement rencontré un cerf. Ils ont été surpris mais surtout effrayés, ils se sont alors enfuis dans le parc. Les deux hommes ont fini par se perdre, ils ne retrouvaient plus la plage. Ils ont donc été contraints de contacter les services d’urgence. Quelques minutes plus tard, ils ont été sauvés de leur situation pour le moins insolite.