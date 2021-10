Deux fois par semaine, elle fait l’amour avec son mari et… avec Dieu

Âgée de 45 ans, Nina, cette modèle sur la plateforme pour adultes OnlyFans affirme avoir régulièrement des « trios » avec Dieu. Elle explique, comme le relate The Mirror, qu’elle ferait l’amour « au moins deux fois par semaine avec le Seigneur » et que son « mari n’est pas toujours au courant que celui-ci les a rejoints ».

« L’expérience du paradis »

L’Américaine ferait, toujours selon elle, « l’expérience du paradis ». Même s’il ne se présente pas sous une forme physique, Nita est persuadée qu’elle peut « ressentir la présence de Dieu » lors de ses parties de jambes en l’air. Selon ses dires, elle a désormais une vie sexuelle « épanouie ».

Elle invite Dieu à se joindre au rapport sexuel

La maman de deux enfants détaille : « Je lui ai demandé de se joindre à moi et mon mari depuis la toute première fois que nous avons fait l’amour. Il n’y a rien de plus épanouissant ou satisfaisant que de ressentir l’amour de Dieu pour vous tout en faisant plaisir à votre partenaire ». Elle ajoute que « lorsque vous invitez Dieu à se joindre au rapport sexuel, vous changez l’acte de quelque chose de purement physique à quelque chose de sacré et de spirituel ».