Des carcasses de poulets se retrouvent au milieu des bagages à l’aéroport

Comme beaucoup, vous stressez peut-être à chaque fois que vous quittez l’avion et que vous devez récupérer vos bagages sur le tapis roulant de l’aéroport. Vous craignez peut-être que votre valise ait disparu ou simplement peur qu’elle arrive grande ouverte sur le tapis. Parfois, il y a aussi de drôles de surprises en découvrant les bagages qui arrivent. C’est ce qui est arrivé à des voyageurs qui attendaient leurs valises à l’aéroport de Seattle.

En effet, soudainement, au milieu des valises, ils ont vu apparaître… un bloc de viande. Pour une raison inconnue, des morceaux de poulet surgelés se sont en effet retrouvés sur le carrousel à bagage, provoquant une réaction de dégoût chez les personnes présentes.

Un agent de sécurité est rapidement venu récupérer et retirer ce bloc de viande du tapis. L’aéroport va maintenant tenter de comprendre comment ce bloc s’est retrouvé là et va tout faire pour que cela ne se reproduise plus.