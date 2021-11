Découvrez en images les records les plus fous du Guinness Book 2022 (vidéo)

Chaque année, le fameux Guinness Book décerne ses records officiels. L’édition 2022 vient de sortir et on y retrouve des défis de plus en plus fous ! Parmi ceux-ci, le record de la plus longue traction d’une voiture en poirier… Impressionnant !

Coller sa langue sur son nez le plus longtemps possible, construire le plus haut château de sable du monde ou exécuter le plus grand nombre de sauts arrière sur un pied en moins de 30 secondes : voici le genre de records qui figurent dans le Guinness Book 2022.

«Si vous voulez figurer dans le Guinness Book des Records, foncez, trouvez le domaine dans lequel vous êtes bon puis entraînez-vous aussi régulièrement que possible», assure au micro de RTL-TVI Watson Ashley, qui y figure après avoir réalisé un backflip de six mètres entre deux barres horizontales. «Honnêtement, vous ne le regretterez pas.»

Parmi les records battus, notons le saute-mouton de cinq taxis britanniques, mais aussi les 62 doubles «tours du monde» (avec un ballon de football) en une minute réalisés par une femme, ou encore cet impressionnant record de traction d’une voiture en poirier sur 50 mètres en une minute et 13 secondes. «Le secret, c’est d’avoir une taille et un abdomen très résistant, ainsi que de bons triceps et de bonnes épaules», confie Zhang Shuang, détenteur du record, à RTL. Alors maintenant, à vous de jouer!

