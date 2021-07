De mystérieux colis placés devant un magasin Spar tous les mois, les gérants n’en peuvent plus

« Arrêtez ça, s’il vous plaît ! » Depuis un an, à Zepperen (près de Saint-Trond), Ward Vanhove et Barbara Severeyns vivent une situation étrange devant le magasin Spar dont ils sont gérants. C’était un matin, en arrivant pour débuter leur journée. « Nous avons vu un sac de dosettes de café vides devant la porte. C’était très bizarre », expliquent-ils au Belang van Limburg.

Et depuis, la situation s’est reproduite tous les mois. Alors il est vrai, jusqu’en 2019, le Spar de Ward et Barbara servait également de point de collecte pour ce genre de dosettes vides. « Mais nous ne le faisons plus depuis deux ans. Nous vendons toujours les dosettes mais les points de collecte sont désormais les boutiques Nespresso ou via UPS. »

«C’est très ennuyant»

Rien n’explique dès lors ces dosettes vides qui sont déposées tous les mois, pendant la nuit, devant leur établissement. « C’est un mystère et cela dure depuis plus d’un an maintenant. C’est très ennuyant car, en plus, nous devons les jeter dans notre poubelle alors qu’elles pourraient être recyclées », déclarent-ils.

Pourtant, Ward et Barbara ont les images des caméras de surveillance qui montrent cet homme qui réalise le même rituel chaque mois. « Nous avons maintenant placé un appel sur notre page Facebook pour leur demander d’arrêter de faire ça. Peut-être que ce n’est pas un mauvais gars du tout ? Peut-être que c’est quelqu’un qui revient de son service de nuit ? Le seul problème, c’est que ces paquets vides provoquent à chaque fois une flaque de café sur notre parking. Ce n’est pas gentil non plus », concluent-ils.