Dans ce Monopoly, les pions blancs commencent avec 1 million $, les noirs avec 10.000 $

Imaginez un Monopoly avec lequel vous auriez un million de dollars si vous commencez avec un pion blanc et seulement 10.000 dollars si vous débutez avec un pion noir. C’est le principe du jeu Blacks & Whites qui vient d’être réédité aux États-Unis.

Un Monopoly « socialement conscient »

Présenté comme un Monopoly « socialement conscient », ce jeu a été imaginé il y a plus de 50 ans par Robert Sommer. Le but de ce professeur de l’université californienne UC Davis était de dénoncer les inégalités raciales et de faire réfléchir les gens. En plus du montant de départ très différent entre un pion blanc et un pion noir, les joueurs ne piochent pas les mêmes cartes et les pions blancs ont de meilleures « opportunités » par exemple, tandis que les pions noirs ont un parcours semé d’embûches.

Une nouvelle vie pour le jeu

Suite au décès de George Floyd et au mouvement Black Lives Matter, Nehemiah Markos et Jed Feiman ont décidé de rééditer le jeu Blacks & Whites en lançant une campagne de crowfunding sur KickStarter. Ils ont obtenu l’accord du créateur qui a d’ailleurs écrit l’avant-propos qui se trouve dans la boîte. Malheureusement, Robert Sommer n’assistera pas au lancement de cette nouvelle version de Blacks & Whites puisqu’il est décédé en février dernier.