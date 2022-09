Cuire son poulet à la cafetière? Cette improbable technique de cuisson fait bondir les internautes!

Qui aurait cru que des blancs de poulet cuits dans une cafetière déchaînent autant les foules sur les réseaux sociaux ? On vous raconte l'histoire de cette plaisanterie prenant la forme d'une recette devenue virale sur Twitter et LinkedIn.

Sur la photo postée via Twitter, on devine la cafetière dans laquelle ont été déposés des filets de poulet sur lesquels un assaisonnement a été saupoudré. A en croire le commentaire de l'auteur, la viande est préparée à base d'ail et de beurre. La recette est signée d'un businessman américain, qui a cru bon présenter son idée - pour le moins saugrenue sur différents réseaux sociaux.

Sur Twitter, cette "technique" de cuisson a reçu plus de 82.000 likes et plus de 5.000 partages. Ce "poulet à la cafetière" a d'abord pris vie sur linkedIn avant d'être relayé ensuite sur Reddit, où le tour de main a été plébiscité par plus de 6.300 votes. Soi-disant, le cuisinier amateur aurait cuit le poulet de cette façon lors d'un déplacement professionnel, dans le but de réaliser des économies.

Une simple plaisanterie

Alexander Cohen, l'initiateur de cette cuisson surprenante, ne s'attendait sans doute pas à un tel déferlement de commentaires sur les réseaux. Nombre de twittos ne se sont pas privés pour se moquer, en révélant par exemple cuire un oeuf au plat sur un ordinateur portable ou préparer de la viande sur un fer à repasser brûlant, photos à l'appui. L'auteur n'a pas eu d'autre choix que de calmer le jeu en révélant qu'il s'agissait tout simplement d'une plaisanterie. Un internaute suggérait par exemple que Cohen aurait pu attraper la salmonelle en préparant ce genre de recette. D'autres le sermonnaient en expliquant qu'il détériorait le matériel de l'hôtel.

Le Texan a fini par révéler au média américain Today qu'il s'agissait d'une plaisanterie, dédiée à décomplexer le réseau social LinkedIn sur lequel on ne trouve que des posts sérieux, puisqu'il s'agit d'une communauté digitale réservée au milieu professionnel. "J'adore publier des blagues satiriques", a-t-il déclaré.

Des cuissons plus intéressantes culinairement!

Voilà qui nous rappelle combien il ne faut pas prendre les informations publiées sur les réseaux sociaux au pied de la lettre. Et pour autant, sachez qu'il existe de véritables techniques de cuisson vraiment surprenantes, comme celle au lave-vaisselle pour obtenir le résultat d'une cuisson à basse température. La seule condition est de placer l'aliment dans un bocal hermétique en verre. Cela fonctionne particulièrement bien pour le saumon et les poissons blancs. Il suffit de choisir un cycle de lavage entre 60° et 100°C. Et cette fois-ci, ce n'est pas une blague !