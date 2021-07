Chez le médecin pour une simple toux, elle reçoit un diagnostic choc: «mon cœur n’est pas du bon côté!»

Prise en charge pour une simple quinte de toux, Claire a découvert son étonnante et très rare particularité anatomique.

Claire est âgée de 19 ans et originaire de Chicago, aux États-Unis. Elle fait aujourd’hui le buzz en raison d’un diagnostic choc qui lui a été donné par les médecins. La jeune femme s’est rendue à l’hôpital en raison d’une toux incessante. Les examens ont très vite conclu qu’elle souffrait d’une infection pulmonaire… mais pas que.

« Je n’y croyais pas ! »

En effet, après une radiographie, il a été constaté que le cœur de Claire n’est pas du côté gauche, mais du côté droit ! « J’étais tellement confuse et j’ai commencé à rire parce que je n’y croyais honnêtement pas. Le médecin m’a expliqué que cela s’appelait ‘dextrocardie’ et que je devais informer mon médecin traitant de mon état. Honnêtement, j’étais sous le choc », relate The Sun.

Pas de danger

La jeune femme a partagé son expérience sur TikTok. Très vite, la vidéo est devenue virale. Sa publication a en effet été vue près de 3 millions de fois et comptabilise plus de 400.000 j’aime.

À noter que la dextrocardie n’est pas un trouble mortel. Claire ne devra subir aucune opération et pourra tout simplement continuer de vivre avec son organe du côté droit.