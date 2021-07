Chez Google, les animaux de compagnie sont les bienvenus au bureau

Le moteur de recherche encourage ses employés à venir au bureau avec leur "doogler". Ces chiens Google rassurent les employés et les aident à mieux coopérer. Toutefois, ils sont parfois trop mignons, au point d'encourager les gros câlins et de détourner l'attention du travail. Chienne de vie.

Ok Google - Dans la maison mère du moteur de recherche, à Mountain View en Californie, on est très cool. Au point d'inciter les employés à venir avec leurs animaux de compagnie sur leur lieu de travail. "Travailler de la maison est difficile. Un 'doogler' aide beaucoup", témoigne un employé. Un "doogler" ? La compagnie a en effet remarqué que bon nombre des "googlers" - les employés de chez Google - bloqués chez eux avaient adopté un animal venant la plupart du temps d'un refuge. Alors la boîte leur a donné un petit nom : les "dooglers" formé à partir de "dog", chien, et Google. Que les amoureux des chats se rassurent, Google ne fait pas de ségrégationnisme. Les chats sont aussi les bienvenus : les "Mewglers".

Doogleplex et laisse customisée

Ce néologisme astucieux et rigolo a vite convaincu les maîtres de marketer le nom de leur chien. A Montain View, on a même ouvert le Doogleplex, un parc à chien garderie, pour que les Dooglers puissent jouer entre eux. Pour les plus convaincus, une boutique offre la possibilité d'habiller son animal de compagnie préféré d'une laisse ou d'un accessoire du plus joli effet. Sans oublier la gamelle. Bonus pour la boîte : Medor fait de la pub gratuite au moteur de recherche en se baladant dans la rue.

Trop de câlins

Mais attention, adopter un animal mignon n'a pas que des avantages. Dans un article publié par Google, de nombreux employés témoignent "Aussi génial que ce soit d'avoir mon chien au travail, lorsqu'il est à mon bureau, j'en fais moins !", témoigne Danielle. La propriétaire d'Oso analyse : "Il y a tellement de gens qui veulent le voir et le câliner !" Chienne de vie.