Chasseur d’orages, tondeur d’alpagas ou conseillère funéraire: ces métiers insolites cartonnent sur TikTok

Peu d’employés ont une fiche de poste aussi dangereuse que celle de Yannick Devesvre. Et pour cause, il est un chasseur d’orages et de tornades. Ce Lyonnais parcourt l’Hexagone et le monde entier pour capturer ces phénomènes météorologiques et aider, ainsi, les scientifiques à comprendre comment ils se produisent.

Un chasseur d’orages français

Le trentenaire donne un aperçu de ses missions périlleuses sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur TikTok. Il est suivi par 47.400 personnes sur la plateforme de vidéos courtes. Ses publications ne manquent pas de faire réagir les internautes, qui oscillent entre émerveillement et terreur. Elles suscitent même des vocations chez certains d’entre eux. Mais cette activité est loin d’être sans risque : Tim Samaras est décédé le 31 mai 2013, alors qu’il chassait la tornade El Reno dans l’Oklahoma. C’est pourquoi Yannick Devesvre alerte le grand public sur la dangerosité de son métier sur les réseaux sociaux.

Elle tond des moutons et des alpagas

Le Français n’est pas le seul à montrer la réalité de son métier insolite sur TikTok. L’application regorge de vidéos présentant des carrières aussi inhabituelles comme comportementaliste animalier, photographe et pilote de drones ou encore… tondeur de moutons et d’alpagas.

Katherine McRose a entendu parler de cette profession en répondant, par hasard, à une annonce sur Craigslist, selon USA Today. L’Américaine a depuis ouvert sa propre entreprise de tonte de moutons et d’alpagas avec sa compagne, Darion. Elle partage son quotidien particulier avec ses 2,7 millions d’abonnés sur le compte TikTok, @rightchoiceshearing. Si beaucoup d’internautes trouvent ses vidéos de tonte apaisantes ou divertissantes, Katherine McRose affirme qu’elles ont surtout une portée pédagogique. Elles cherchent à combattre les idées reçues autour du métier de tondeur professionnel.

Le business de la mort intrigue

Sabrina Beringuier-Salhi en fait autant sur son propre compte TikTok, sauf qu’elle est conseillère funéraire. Cette passionnée partage avec ses 51.500 abonnés tous les secrets de sa profession. Présentation des protocoles, anecdotes personnelles, études à suivre pour faire carrière dans le business de la mort… Tous les différents aspects de cette activité encore taboue sont passés en revue.

Une source d’inspiration

Le succès de ces comptes témoigne de la curiosité que ressentent des jeunes professionnellement désenchantés vis-à-vis de métiers dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Ils ont des attentes bien différentes de celles de leurs aînés, ce qui explique pourquoi ils veulent s’éloigner des schémas classiques du travail au bureau. Plus de 70 % des membres de la génération Z se disent prêts à accepter une baisse de salaire en échange d’un travail enrichissant, selon un rapport de l’entreprise Zety.

Mais sont-ils prêts, pour autant, à faire carrière comme organisateur de pique-nique de luxe ou verrier d’art ? Ayanna E. Jackson, experte en ressources humaines et coach de carrière, est de cet avis. « Je verrais bien quelqu’un découvrir sa passion, se reconvertir professionnellement ou trouver une activité secondaire grâce à ces vidéos », a-t-elle expliqué au HuffPost. « Le monde du travail n’est pas fait que d’avocats, d’enseignants et de directeurs du marketing ».