Cette université va installer un distributeur de cannabis pour ses étudiants

Burb Cannabis Corp. est une société qui vend du cannabis de façon tout à fait légale. L’entreprise s’apprête à ouvrir son huitième magasin en Colombie-Britannique, mais pas n’importe où : Burb sera bientôt présent sur le campus de la principale université de la région.

En effet, le comité de direction du Metro Vancouver Regional District (MVRD), l’organisme local en charge de la zone comprenant le campus, a donné son accord pour que la licence installe une boutique à cet endroit. Toutefois, certains membres de la communauté locale se sont opposés au projet, faisant circuler une pétition qui a récolté quelque 1.900 signatures. « En autorisant un lieu de vente de cannabis dans cet endroit, nous mettons des enfants vulnérables en danger d’être exposés à des substances pour lesquelles ils sont trop jeunes », peut-on lire.

Une pétition contrecarrée

L’ouverture de cette boutique a toutefois été soutenue par l’association étudiant AMS (Alma Mater Society), qui représente plus de 56 000 étudiants sur le campus. Une pétition a également circulé et a, quant à elle, récolté plus de 2.000 signatures. En majorité, les étudiants ont donc obtenu gain de cause.