Cette mère de famille assure avoir été agressée sexuellement par un fantôme

Charlene Smith, une mère de famille de 36 ans, assure avoir été agressée sexuellement par un fantôme pervers qui l’a suivie pendant environ deux ans. Cette habitante d’Essex, en Angleterre, s’est tournée vers des chasseurs de fantômes et des médiums, sans succès. La maman assure même avoir dû quitter sa maison à deux reprises avec ses enfants pour fuir le fantôme. « La première fois que j’ai fui, il m’avait attaqué dans ma chambre. Des bras d’ombre s’étaient glissés sur moi et me tiraient. J’étais terrifiée et j’ai décidé de filmer l’événement pour prouver ce que je disais », explique-t-elle à la presse britannique.

C’est finalement un medium qui a permis à Charlene de trouver la solution. Ce dernier lui a expliqué que Charlene était la raison de la présence de ce fantôme. C’est à ce moment que Charlene a réalisé que le fantôme était apparu peu après le décès soudain et tragique de son oncle de 48 ans qu’elle adorait. « Les circonstances de sa mort étaient dramatiques. J’ai commencé à allumer des bougies pour avoir un signe de lui. C’est après cela que tout a commencé », se souvient-elle.

Aujourd’hui, le fantôme a finalement laissé Charlene en paix. Il est en effet parti le jour où elle a accouché de son sixième enfant, selon la principale intéressée. « C’était instantané. À partir du moment où je suis rentré chez moi avec ma petite fille, l’esprit a disparu ».