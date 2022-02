Cette bibliothèque a installé des bureaux pour accueillir les parents et leur enfant

Aux États-Unis, l’initiative d’une bibliothèque est devenue virale et a été saluée par de nombreux internautes.

En Virginie, une bibliothèque publique a installé des bureaux spécialement adaptés pour accueillir une personne et ses enfants. Il s’agit d’une station de travail à côté de laquelle se trouve une sorte de « parc » en bois avec des jouets pour enfants.

C’est un père de famille qui a publié la photo samedi dernier sur Twitter. « Une nouvelle bibliothèque publique dans mon quartier a installé ces postes de travail pour les personnes qui s’occupent d’enfants. Les espaces publics disponibles et accessibles à tous sont tellement importants. C’est de cette manière que nous renforçons les familles et que nous créons une société qui valorise les enfants », a écrit le papa.

La publication a rencontré un succès fou sur Twitter avec près de 30.000 reweets en six jours et près de 250.000 likes. De nombreux internautes ont salué cette initiative. Ce bureau spécialement conçu pour que des parents puissent travailler à côté de leur enfant en bas âge a été créé par l’entreprise TMC Furniture. Les prix commencent à partir de 3.450 $, soit un peu plus de 3.000 €.