Cet homme est persuadé d’avoir aperçu le Bigfoot: voici ses photos

Jeremiah Byron anime régulièrement un podcast consacré au Bigfoot et déclare qu’un jeune homme, Jake Truemper, lui a récemment confié avoir fait une rencontre extraordinaire dans le White Water Canyon, en Iowa.

« Nous l’avons appelé mais nous n’avons pas eu de réponse »

« Je faisais une promenade matinale avec ma sœur à White Water Canyon. J’ai montré la silhouette à ma sœur et elle a ri en disant que c’était simplement quelqu’un. Nous l’avons appelé mais nous n’avons pas eu de réponse », explique Jake, qui n’a pas donné son vrai nom de famille de peur d’être pris pour un fou.

« Maintenant que j’ai vu ça en personne, je ne peux qu’y croire »

Convaincu de ne pas avoir fantasmé, l’Américain explique : « Vous n’êtes pas obligés de me croire. Je ne me croirais même pas, mais maintenant que j’ai vu ça en personne, je ne peux qu’y croire. » Les témoignages de l’existence d’une telle créature sont nombreux, et ce depuis toujours. C’est en tout cas la première fois que le Bigfoot était repéré à cet endroit des États-Unis, lui qui est plus souvent repéré en Ohio.