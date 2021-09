Cet homme a éjaculé de l’anus et déféqué via le pénis pendant deux ans

Après avoir éjaculé et uriné de l’anus et déféqué du pénis pendant deux ans, un Texan âgé de 33 ans a finalement décidé de consulter un médecin.

Des médecins texans ont été confrontés à un cas très étrange selon une étude publiée dans le journal de médecine Cureus. Selon ces médecins, un homme originaire du Texas se plaignait d’évacuer une « quantité substantielle » d’urine et de sperme via l’anus. À l’inverse, il retrouvait parfois des matières fécales dans son urine, rapporte la presse britannique.

Les médecins ont finalement diagnostiqué qu’il était porteur d’une fistule recto-urétrale, c’est-à-dire qu’il y avait une communication entre l’urètre et le rectum, et d’une fistule colo-vésicale (communication entre colon et vessie). Après interrogatoire, les médecins ont découvert que le patient avait été dans le coma durant trois semaines il y a deux ans à cause de sa consommation de drogue, notamment de cocaïne. Les docteurs de l’époque lui avaient alors placé une sonde vésicale mais ont probablement mal fait leur travail.

Heureusement, le patient a pu être à nouveau opéré. Il vit désormais normalement malgré une légère baisse de volume d’éjaculation pendant plusieurs mois.