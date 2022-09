Ce meme a rendu Drew mondialement célèbre: voici le superbe geste qu’il a réalisé grâce à sa notoriété

Vous connaissez sûrement ce meme devenu un gif viral sur internet. Le visage d’un homme étonné et ce clin d’œil teinté d’incrédulité. On l’appelle « the Blinking Guy », littéralement, « le gars qui cligne des yeux », de son vrai nom Drew Scanlon. L’histoire commence en 2013 lorsque la réaction de ce journaliste et animateur de podcast a été filmée. Mais ce n’est qu’en février 2017 que le meme devient viral sur Twitter, entraînant plus de 50.000 retweets, d’après les données récoltées par le site spécialisé Knowyourmeme.

Pour la bonne cause

Cette popularité, le Californien a décidé de s’en servir pour une bonne cause. Il en appelle à la générosité des internautes en lançant une campagne de dons pour la recherche contre la sclérose en plaques, à destination de l’association National MS Society. « Si ce GIF vous a déjà apporté de la joie par le passé, je vous demande humblement d’envisager de faire un don à la National MS Society. Cela signifierait beaucoup pour moi et pour ceux que je connais et qui sont touchés par la maladie ! », a-t-il écrit sur son compte Twitter. La publication a été « likée » plus de 23.000 fois sur le réseau social. À ce jour, avec un objectif fixé à 30.000 dollars, les dons ont déjà atteint plus de 21 000 dollars.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que Drew Scanlon capitalise sur son meme pour la bonne cause. Depuis 2016, l’Américain ne cesse de récolter des fonds pour aider la recherche sur la sclérose en plaques. D’après plusieurs médias américains, il aurait déjà rassemblé plus de 154.000 dollars grâce à ce meme.

Un engagement motivé par son entourage : « deux de mes amis proches et des membres de leur famille souffrent de la sclérose en plaques », a-t-il précisé sur le site de collecte de dons.