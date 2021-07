Ce hamburger, le plus cher du monde, coûte 5.000€

À Voorthuizen, aux Pays-Bas, Robbert Jan de Veen, chef du restaurant De Daltons, a décidé de marquer son nom au livre Guiness des records. Selon les informations de 7sur7, Robbert propose le burger le plus cher du monde. Si les clients veulent le déguster, ils devront débourser... 5.000 euros ! Mais ce n’est pas tout, ils devront également payer un acompte de 750 euros.

Mais pourquoi un tel prix ? Le burger est composé de nombreux ingrédients, tous plus luxueux les uns que les autres : pain maison amélioré au champagne et recouvert d’or comestible, boeuf wagyu, caviar béluga, truffes, sauce barbecue améliorée au whisky Macallan et café Kopi Iuwak !

Le premier exemplaire de ce burger « le plus cher du monde » a été mangé par le président de la fédération Horeca des Pays-Bas et le montant a été reversé à une banque alimentaire.