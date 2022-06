Ce chirurgien propose des faux seins «patriotiques» aux couleurs du drapeau russe

Vous vous demandez à quoi ressemble un « vrai patriote » russe ? Ce chirurgien plastique a trouvé un moyen inédit de prouver son amour pour sa patrie.

Yevgeny Dobreykin, 35 ans, fait la promotion de prothèses mammaires qu’il a conçues pour « les femmes qui aiment leur patrie ». Il propose deux « modèles exclusifs » : soit les couleurs du drapeau russe, soit un motif de camouflage vert, en référence à l’uniforme des soldats. « Les vrais patriotes pourront choisir le modèle qui leur tiendra le plus à cœur, au propre comme au figuré », explique-t-il.

Patriotiques… mais invisibles

Ces implants sont « une solution élégante pour tous ceux qui aiment leur patrie et veulent le montrer avec quelque chose de plus qu’un simple autocollant sur une voiture ou un tatouage sur l’épaule », poursuit Yevgeny Dobreykin. Une idée surprenante quand l’on sait que personne, pas même la patiente, ne pourra voir les prothèses en question.

Question sécurité, le chirurgien installé à Moscou se veut rassurant. « Bien sûr, il s’agit toujours du même implant rempli de silicone. Son revêtement unique est absolument sûr et a passé avec succès tous les tests nécessaires. »

« Je veux être la plus belle et la plus à la mode possible. Et je ne peux pas toujours porter un drapeau avec moi, alors ces implants me feront sentir comme une vraie patriote, même si je ne porte pas de vêtements », explique l’une de ses patientes dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. « C’est une sensation fantastique de savoir que le drapeau de votre pays est littéralement sous votre cœur. »

Cette séquence publicitaire a laissé les internautes sans voix.