Au Japon, les entreprises aident leurs employés à trouver l’amour

Pour qu’ils soient plus heureux et plus productifs, des entreprises cherchent à caser leurs employés célibataires.

La pandémie bloque toujours les salariés japonais chez eux. Dans un souci de bien-être, près de 800 entreprises au Japon, dont certaines très importantes comme Nippon Telegraph and Telephone Corp., incitent les salariés à s’inscrire sur des plateformes de « dating » afin qu’ils trouvent l’amour. Le but est qu’ils se sentent « plus heureux » et donc, par conséquent « plus productifs », rapporte le Japan Times.

Les abonnements aux applications de rencontres remboursés

Cette incitation particulière fait partie des avantages proposés par les entreprises. Certaines prennent même en charge en partie ou totalement les coûts liés à l’abonnement sur les applications. Aill goen par exemple est l’application la moins chère du marché. Son abonnement s’élève à 52 dollars par mois.

Un taux de rencontres très élevé

D’après une enquête de l’application en décembre 2021, près de 76 % des utilisateurs ont pu décrocher des rendez-vous. Ce taux de « date » élevé est rendu possible grâce à la fonction intelligente de l’application. L’intelligence artificielle agit comme un ami. Elle prodigue des conseils pour inciter l’utilisateur à inviter son rendez-vous à sortir ou à freiner cette demande si elle juge qu’il est encore trop tôt.