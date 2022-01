Astéroïde, nouveau virus, miracle à Jérusalem: voici les prédictions de ce voyant pour 2022

Nombre d’entre nous seront contents de voir 2021 se clôturer pour passer à autre chose, après une année marquée par le Covid-19 et par des catastrophes à travers le monde. Mais pour Nicolas Aujula, 2022 verra l’émergence d’un nouveau virus, et d’un étrange incident impliquant une soupe au poulet.

Du côté de la famille royale anglaise, la Reine devrait connaître une année plus heureuse que 2021, année durant laquelle elle a perdu son mari le Prince Philip. Meghan Markle et le prince Harry vont encore connaître des problèmes familiaux, mais auront de quoi se réjouir, puisqu’ils vont accueillir un troisième enfant et Meghan Markle va démarrer une carrière de présentatrice. Leur relation va se renforcer en 2022.

Des nouvelles de nos people

Côté people, Madonna va être touchée par un triste événement, tandis que Will Smith connaîtra un chagrin d’amour. Une certaine Jackie, encore anonyme à l’heure actuelle, va devenir une superstar.

En sports, Nicolas a prédit que son pays d’origine, le Brésil, allait remporter une grande victoire. Une joueuse de tennis va par ailleurs surprendre son monde en gagnant un tournoi majeur de façon inattendue.

Quelles actualités diplomatiques ?

Et pour ce qui est du diplomatique, une nouvelle course à l’espace entre la Chine et la Russie va démarrer. D’ici la fin de la décennie, il pense que la Chine sera enfin devenue la superpuissance dominante et que nous regarderons tous des films chinois et adopterons des mots et des phrases chinoises dans notre langage courant. La Pologne va, comme le Royaume-Uni, obtenir son indépendance de l’Union européenne.

Enfin, un miracle va être découvert à Jérusalem et sera revendiqué par le monde chrétien. Pour le médium, un astéroïde se dirigera vers la Terre, mais un missile permettra de le dévier de sa trajectoire et la Terre sera épargnée.

Alors, prêts pour 2022 ?