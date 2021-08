Après des mois de démarches, Jean et Augusta reçoivent plus d’argent qu’espéré après leurs vacances

L’année dernière, Jean Thijs et Augusta Vandeweyer, deux Limbourgeois, ont réservé un voyage via TUIFly. Si le voyage s’est bien passé, le couple a galéré avec la voiture qu’ils avaient louée.

Et ce n’était que le début des problèmes, car Jean et Augusta n’ont pas été remboursés avant plusieurs mois pour cette voiture. « Chaque mois je passais un coup de fil », explique Jean au Belang van Limburg. « Finalement, ils ont accepté de me rembourser. En février, j’ai eu un mail de confirmation affirmant que je serais remboursé dans les six semaines. Puis plus rien ». En juin Jean était toujours sans nouvelle de son argent, relate Sudinfo.

Du côté de TUI, on a reconnu que le dossier cette voiture a été compliqué puisqu’il y avait des soucis avec le loueur : « Mais l’important, c’est qu’on a reçu la confirmation que le remboursement allait avoir lieu ». Et de fait, il y a quelques jours, Jean et Augusta ont bien été remboursés. Mais, surprise, 367 euros ont été versés sur le compte de Jean, soit 17 de plus que les 350 euros qu’ils avaient payés. La raison ? Personne ne le sait…