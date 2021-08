Amoureuse d’un chimpanzé au zoo d’Anvers, son histoire fait le tour du monde

La semaine dernière, nous vous avions raconté l’histoire de Adie, une habituée du Zoo d’Anvers, qui entretenait une relation particulière avec Chita, un chimpanzé du parc animalier. Le problème, c’est que Chita aime tellement Adie que l’animal a tendance à s’isoler des autres chimpanzés. Pour son bien-être, la direction du zoo a donc décidé de limiter les allées et venues d’Adie.

« Cette bête m’aime et je l’aime »

Dans une interview accordée à nos confrères de ATV, la Belge avait, en pleurs, expliqué qu’elle ne faisait rien de mal et qu’elle ne comprenait pas cette décision. « Cette bête m’aime et je l’aime. Pourquoi faire ça ? », avait-elle notamment déclaré.

L’histoire fait le tour du monde

Quoi qu’il en soit, cette histoire a fait beaucoup réagir aux quatre coins du pays… mais pas seulement ! En effet, l’histoire d’amour entre Adie et Chita a également fait les gros titres des médias étrangers. Si cette information a, sans surprise, été reprise aux Pays-Bas, elle a également été partagée… outre-Manche. Le tabloïd DailyMail, site d’information le plus lu au monde, a en effet également parlé de cette histoire peu banale. Et lorsque le DailyMail parle de quelque chose, c’est toute la toile qui s’emballe. La Belgique risque donc, une nouvelle fois, de faire parler d’elle d’une façon assez originale un peu partout sur notre belle planète…