Amateur de porno? Cette entreprise paie une personne 18€/heure pour regarder des films X

Un site d’avis à propos de produits pour adulte liés au monde du sexe engage une personne qui devra regarder du porno pour la modique somme de 18,5 € par heure. Il est possible de soumettre sa candidature à Bedbible et le poste est accessible partout dans le monde, puisqu’il s’effectue évidemment en télé-travail.

Bedbible, c’est un site qui regroupe des avis et astuces autour des produits pour adultes. Le géant de l’industrie du sexe cherche depuis peu une personne qui sera payée 18,5 € de l’heure, soit 2.935 € par mois pour regarder des vidéos pornographiques en ligne.

Son but sera de rassembler des informations et des données sur certains sujets, comme les positions sexuelles, la durée des rapports, le nombre d’orgasmes, le pourcentage d’hommes et de femmes dans les vidéos, la couleur des cheveux ou les différentes langues parlées et sous-titrées.

Il s’agit donc d’un réel travail d’analyse qui devra être remis sous forme d’un «rapport approfondi sur les tendances et statistiques des vidéos porno». La responsable de la création de contenu du site, Edwina Caito a indiqué: «La pornographie est une industrie d’un milliard de dollars dans le monde, nous avons donc eu l’idée d’en apprendre davantage avec des exemples concrets.»

Seule condition tout de même: avoir 21 ans. Le poste est à 100 % en distanciel, et vous pouvez donc postuler où que vous soyez dans le monde!