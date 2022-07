Alberto devient papa à 83 ans: «Je sais que je ne le verrai pas grandir»

En Argentine, Alberto Cormillot est un nutrionniste connu de tous. Il est à l’origine de plus de 50 livres dans son domaine. Mais depuis peu, il fait parler de lui pour une tout autre raison. Il est devenu le papa d’un petit Emilio, alors qu’il est âgé de 83 ans. « Malheureusement, je sais que je ne le verrai pas », explique-t-il.

« Je profite de chaque jour qui m’est encore donné en sa compagnie »

En effet, son épouse de 35 ans, est tombée enceinte de lui grâce à un traitement de fertilité. « Je suis activement impliqué dans son éducation. Pendant que je suis encore là, je veux le préparer le mieux possible. Je l’encourage à ramper et j’enregistre pour lui des messages qu’il pourra écouter plus tard. Je ne dramatise pas, j’enregistre juste la réalité de la vie. Je profite de chaque jour qui m’est encore donné en sa compagnie », confie le docteur.

Le petit garçon a un frère âgé de 55 ans !

Celui-ci explique notamment qu’il a engagé une professeur privée de chinois, alors que le bébé n’a que neuf mois. Le nutritionniste est déjà père de Renee, 55 ans, et Adrien, 47 ans. Il a aussi trois petites-filles. Quant à son ancienne épouse, elle est décédée en 2017.