À 99 ans, elle accueille son 100e arrière-petit-enfant

Bientôt centenaire, Marguerite est en pleine forme. Cette Américaine originaire de Pennsylvanie est âgée de 99 ans. Et plus les années passent, plus sa famille s’agrandit.

Famille XXL

Il faut dire que Marguerite a eu 11 enfants. Ceux-ci ont donné naissance à 56 enfants. Les petits-enfants de Marguerite se sont ensuite également mis au travail et ont eu des enfants. Né le 4 août dernier, Koller est ainsi le centième arrière-petit-enfant de Marguerite. Si le nombre est symbolique, c’est encore loin d’être fini et la famille est encore amenée à s’agrandir.

« Elle était absolument émerveillée. Les mots lui manquaient, assurément. Elle était très heureuse et se sentait si chanceuse de le tenir dans ses bras », se souvient la maman du petit Koller quand Marguerite l’a vu.

Le secret de sa longévité

L’heureuse arrière-grand-mère fêtera son 100e anniversaire en novembre. Elle explique sa longévité par ses deux entraînements quotidiens mais aussi par l’amour et le soutien de sa famille. D’ailleurs, elle ne manque une fête sous aucun prétexte. « Elle est toujours présente, quoi qu’il se passe et malgré son âge. Elle ne manque jamais une remise de diplôme, un baptême ou un mariage », raconte l’une de ses petites-filles.

Des critiques

Si le bonheur de Marguerite fait plaisir à voir, le fait d’avoir une telle famille ne plaît pas à tout le monde. « Avec ce genre de familles, ça fait plus de 100 descendants par couple (soit plus de 50 descendants par personne, en ne comptant que les petits enfants) sur 2 générations. Donc l’humanité, si elle suivait ce misérable exemple, se retrouverait à 400 milliards d’êtres humains dans deux générations… ? À ce train-là, on va fêter le nouvel an et le jour du dépassement en même temps », s’indigne un internaute.